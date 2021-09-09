Kırıkkale'de kaçak tütün, makaron ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi
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Kırıkkale'de kaçak tütün, makaron ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi

Kırıkkale'de kaçak tütün, makaron ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de polis ekiplerince 22 kilogram kaçak tütün, 340 makaron ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince 22 kilogram kaçak tütün, 340 makaron ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında H.O'nun ev ve iş yerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 22 kilogram kaçak tütün, 340 dolu makaron ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli ve idari işlem başlatılarak salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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