Kırıkkale'de Kaçak Sigara Operasyonu

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale- Samsun karayolu kent girişinde yaptıkları yol uygulamasında, şüpheli olarak belirlenen hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı.

Arama sonucunda 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık olayıyla ilgili araçta bulunan İ.A. gözaltına alındı.