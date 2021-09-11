Kırıkkale'de kaçak cep telefonu ve aparatları ele geçirildi - Haberler
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Kırıkkale'de kaçak cep telefonu ve aparatları ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırıkkale'de kaçak cep telefonu ve aparatları ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada kaçak cep telefonu ve aparatları ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada kaçak cep telefonu ve aparatları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ürünler bulunduğu belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. K.G. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 6 adet şarj aleti, 2 adet cep telefonu bataryası, 3 adet kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Operasyon kapsamında söz konusu şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçlarından işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

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