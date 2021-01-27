Kırıkkale'de kaçak cep telefonu operasyonu
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Kırıkkale'de kaçak cep telefonu operasyonu

27.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:50
Kırıkkale'de kaçak cep telefonu operasyonu

Kırıkkale'de 2 iş yerinde gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi.

Kırıkkale'de 2 iş yerinde gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 iş yerinde yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 15 cep telefonu buldu.

İş yeri sahipleri hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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