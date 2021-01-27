Kırıkkale'de kaçak cep telefonu operasyonu
27.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:50
Kırıkkale'de 2 iş yerinde gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi.
Kırıkkale'de 2 iş yerinde gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 iş yerinde yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 15 cep telefonu buldu.
İş yeri sahipleri hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik