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Kırıkkale'de kaçak cep telefonu ele geçirildi

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir iş yerinde 8 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince bir iş yerinde 8 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma kapsamında B.D'nin iş yerinde arama yaptı.

Aramada, IMEI numarası klonlanmış 8 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ile "5809 Sayılı Elektronik Haber leşme Kanunu"na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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