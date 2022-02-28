Kırıkkale'de kaçak avlanan 3 kişi yakalandı - Haberler

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Kırıkkale'de kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırıkkale'de kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

Kırıkkale'de izinsiz avlandıkları öne sürülen 3 kişiye idari işlem yapıldı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de izinsiz avlandıkları öne sürülen 3 kişiye idari işlem yapıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 3 kişiye idari işlem yaptı. Av koruma faaliyetinde 1 kişinin belgesiz av yaptığı diğer 2 kişinin ise izin almadan av yaptığı belirtildi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Muhalefet, Kırıkkale, 3. Sayfa, Haberler

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