Kırıkkale'de kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası kesildi

14.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:46

Kırıkkale'de kaçak avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Av Koruma Kontrol ekipleri, Keskin ilçesi ile Bahşili ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde denetimde bulundu.

Denetimlerde 2 kişiye belgesiz avlanmaktan, bir kişiye de avlaklarda izin almadan avlanmaktan idari para cezası verildi.

Ayrıca 2 yivsiz av tüfeğine el konuldu.

Kaynak: AA