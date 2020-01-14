Kırıkkale'de kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası kesildi
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Kırıkkale'de kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası kesildi

Kırıkkale'de kaçak avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı.

14.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:46
Kırıkkale'de kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası kesildi

'de kaçak avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı.

Kırıkkale Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Av Koruma Kontrol ekipleri, ilçesi ile Bahşili ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde denetimde bulundu.

Denetimlerde 2 kişiye belgesiz avlanmaktan, bir kişiye de avlaklarda izin almadan avlanmaktan idari para cezası verildi.

Ayrıca 2 yivsiz av tüfeğine el konuldu.

Kaynak: AA
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