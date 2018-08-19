Kırıkkale'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, H.Ç. isimli vatandaş, Kırıkkale-Ankara karayolu Kılıçlar köyü yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonundan aracına yakıt aldı.

Bir süre sonra aracı arızalanan H.Ç, yaptırdığı kontrolde aracının aldığı yakıttan dolayı arızalandığı tespit etti ve bunun üzerine akaryakıt istasyonundan şikayetçi oldu.

Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şikayet üzerine M.Ç'ye ait akaryakıt istasyonuna operasyon düzenledi. Ekipler, yaptıkları aramada akaryakıt istasyonunda 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan akaryakıt istasyonun sahibi, ifadesinin ardından salıverildi.