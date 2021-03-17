Son dakika haber | KIRIKKALE - Jandarmanın bulduğu yaralı paçalı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde jandarma ekiplerince geçen ay kanadından vurulmuş halde bulunan paçalı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Çelebi Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Şubat'ta önleyici kolluk devriyesi yaptığı sırada ilçeye bağlı İğdeli köyü girişinde kanadından vurulmuş halde bulup Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürdüğü paçalı şahine 2 hafta tedavi uygulandı.

Tedaviye olumlu yanıt veren şahin, daha sonra Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından buradan alınarak Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait Yabani Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Paçalı şahine burada da yaklaşık 3 hafta uçma egzersizleri yaptırıldı.

Uçabilecek hale gelen şahin, jandarma ekiplerince İğdebeli köyü bölgesinde tekrar doğaya bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı