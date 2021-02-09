Kırıkkale'de jandarmanın bulduğu yaralı paçalı şahin tedavi altına alındı
09.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:59
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde jandarma ekiplerince kanadından vurulmuş halde bulunun paçalı şahin tedavi altına alındı.
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde jandarma ekiplerince kanadından vurulmuş halde bulunun paçalı şahin tedavi altına alındı.
Çelebi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi yaptığı sırada ilçeye bağlı İğdeli köyü girişinde kanadından vurulmuş uçamayan paçalı şahin buldu.
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine getirilen yaralı şahin, tedavi altına alındı.
Paçalı şahinin tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen