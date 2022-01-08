Kırıkkale'de jandarmadan öğrencilere eğitim

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ve Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında Keskin ilçesi Köprüköy İlkokulu'nda 20 öğrenciye, temel trafik eğitimi, suçtan korunma yöntemleri ve internet güvenliği ile çevre, doğa ve hayvanları koruma eğitimi verildi.

Eğitimin ardından çocuklara boyama kitabı, jandarma çocuk dergisi ve trafik dedektifi kartı hediye edildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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