Kırıkkale'de jandarma, öğrencilere çevre ve doğa bilinci eğitimi veriyor
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Kırıkkale'de jandarma, öğrencilere çevre ve doğa bilinci eğitimi veriyor

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de jandarma, öğrencilere çevre ve doğa bilinci eğitimi veriyor

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunmasında duyarlılığın arttırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim vermeye başladı.

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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunmasında duyarlılığın arttırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim vermeye başladı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Komutanı Jandarma Astsubay Çavuş Gözde Atuçuranoğlu tarafından görsel materyaller kullanılarak ilk etapta 4 ve 5. sınıfta okuyan 900 öğrenciye uzaktan eğitim verildi.

Öğrencilere, çevre sağlığı, ekolojik denge, ormanların faydaları, doğa ve hayvanların korunması, hayvan hakları gibi konularda bilgi verilen eğitime, öğrenciler ilgi gösterdi. Etkinlikle 11 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapmasında silah ruhsatı sahipleri, cep telefonlarına yollanan kısa mesajla av ve yaban hayatı konularında uyarılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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