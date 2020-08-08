Kırıkkale'de, izolasyon kapsamındaki kişiler evlerinde kontrol edildi Kırıkkale'de, izolasyon kapsamındaki kişiler evlerinde kontrol edildiİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri konulu genelgesi kapsamında Kırıkkale'de izolasyona tabi tutulanlar, polis ve bekçilerce kontrol edildi.

Kırıkkale'de, izolasyon kapsamındaki kişiler evlerinde kontrol edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri konulu genelgesi kapsamında Kırıkkale'de izolasyona tabi tutulanlar, polis ve bekçilerce kontrol edildi.

Koronavirüsle mücadelede uygulanacak yeni yöntemler için pilot il seçilen Kırıkkale'de kolluk görevlileri, evde gözetim altında bulunan koronavirüs hastalarını kontrol ediyor. Gün içerisinde belirlenen adreslere giden ekipler, ev karantinasındaki kişilerin hem izolasyon kurallarına uymasını sağladı hem de vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan paylaşılan koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelgede, evlerinde izolasyona tabi tutulan kişilerin, 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyumlarının valilik, kaymakamlık ve kolluk birimlerince takip edileceği ve bu kişilerin sıklıkla denetleneceği belirtilmişti.

Kaynak: DHA