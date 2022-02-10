Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı - Haberler
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Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı, Burak Can - Güncel
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Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

KIRIKKALE'de, işçilerin taşındığı servis minibüsü, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'de, işçilerin taşındığı servis minibüsü, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 1 işçi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çelebi ilçesi Tilkili Köyü mevkisinde meydana geldi. Taş ocağına işçi taşıyan Ö.Y. yönetimindeki 51 AAL 352 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, su kanalına devrildi. Araçta bulunan işçilerden Hanifi Öztürk (48) kaza yerinde hayatını kaybetti, H.Ö., Y.K., R.E., M.Ö., R.Ş., İ.A., O.E. ile B.A. ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

Çelebi, işçi, Kaza, Ölü, Güncel, Haberler

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