Kırıkkale'de iş yerlerine sahte alkol denetimi - Haberler
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Kırıkkale'de iş yerlerine sahte alkol denetimi

Kırıkkale'de iş yerlerine sahte alkol denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de 48 polisin katıldığı uygulamada, iş yerleri sahte içki satışına karşı tek tek denetlendi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de 48 polisin katıldığı uygulamada, iş yerleri sahte içki satışına karşı tek tek denetlendi.

Kırıkkale'de halk sağlığının korunması ve toplumda kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından alkol operasyonu gerçekleştirildi. 48 personelden oluşan 13 ekibin katıldığı denetimlerde, kent genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 40 adreste kontroller yapıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de iş yerlerine sahte alkol denetimi

Kırıkkale'de iş yerlerine sahte alkol denetimi

Kırıkkale'de iş yerlerine sahte alkol denetimi

Kırıkkale'de iş yerlerine sahte alkol denetimi

Kırıkkale'de iş yerlerine sahte alkol denetimi

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