Son dakika haberleri | KIRIKKALE - İş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
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Son dakika haberleri | KIRIKKALE - İş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

29.12.2020 19:35 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:39

Gelen son dakika haberine göre Kırıkkale'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, 16 TT 768 plakalı otomobille Sanayi Sitesi 1278. Sokak'a gelen B.A, dün tartıştığı arkadaşı E.A'nın iş yerine pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.

Saldırıda sırtına saçma isabet eden E.A. yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldrılan E.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırı sırasında iş yerinde bulunan bir çocuk ise yara almadan kurtuldu.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Son dakika haberleri | KIRIKKALE - İş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberleri | KIRIKKALE - İş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberleri | KIRIKKALE - İş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberleri | KIRIKKALE - İş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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