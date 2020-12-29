Kırıkkale'de iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı
29.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:04
Kırıkkale'de sabah saatlerinde bir iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kırıkkale'de sabah saatlerinde bir iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çalılıöz Mahallesi 516. Sokak'ta Hatice Uzar, park halindeki 06 VOU 43 plakalı otomobili hareket ettirdiği sırada kontrolden çıkan araç iş yerine girdi.
Kazada yaralanan Uzar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen