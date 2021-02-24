Kırıkkale'de iş yerinden ve evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırıkkale'de iş yerinden ve evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

24.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:22
Kırıkkale'de iş yerinden ve evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de iş yerinden ve evlerden hırsızlık yapılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve...

Kırıkkale'de iş yerinden ve evlerden hırsızlık yapılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Bir iş yerinden cep telefonu, ikametten 3 bin lira ve altın çalınmasıyla ilgili M.A. ve P.M, tavuk hırsızlığıyla ilgili de V.G. kent merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve V.G. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, yaşı küçük olan P.M. ise elektronik kelepçe takılarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Zeki Müren Prens Harry Ozan Çolakoğlu
Spor Arda Turan Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de iş yerinden ve evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 18:42:44. #1.16#
title