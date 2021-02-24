Kırıkkale'de iş yerinden ve evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de iş yerinden ve evlerden hırsızlık yapılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve...

Kırıkkale'de iş yerinden ve evlerden hırsızlık yapılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Bir iş yerinden cep telefonu, ikametten 3 bin lira ve altın çalınmasıyla ilgili M.A. ve P.M, tavuk hırsızlığıyla ilgili de V.G. kent merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve V.G. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, yaşı küçük olan P.M. ise elektronik kelepçe takılarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen