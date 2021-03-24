Kırıkkale'de İRAP 1. Çalıştayı yapıldı

Kırıkkale Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) İl Risk Azaltma Planı (İRAP) 1. Çalıştayı gerçekleştirildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, afetleri önlemek için şehir ölçeğinde kenetlenmiş bir organizasyon yapısı kurmayı hedefleyen böylece afetin önüne geçmek, afeti getiren etkenleri ve afetlerin neden olabileceği can ve mal kaybını asgari indirmek amacıyla İRAP 1. Çalıştayı düzenlendi.

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman moderatörlüğünde yapılan taşkın ve sel konulu çalıştaya, ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Üç aşamada gerçekleştirilen çalıştayda, birinci aşamada senaryo hazırlama, ikinci aşamada afet senaryolarından yararlanarak olay önlem tablolarını oluşturma, üçüncü aşamada ise güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler yöntemi kullanılarak mevcut durum analizi yapılarak, amaç ve hedefler belirlenmeye çalışıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen