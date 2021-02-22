Kırıkkale'de inşaattan düşen işçi yaralandı

Kırıkkale'de çalıştığı inşaatın 2. katından düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'ndeki inşaatın 2. katında çalışan Doğan Karakaya (39), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karakaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen