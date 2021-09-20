Kırıkkale'de inşaat malzemesi yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler
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Kırıkkale'de inşaat malzemesi yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de gece saatlerinde inşaat malzemelerinin yüklü olduğu tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de gece saatlerinde inşaat malzemelerinin yüklü olduğu tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Bağdat köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki inşaat malzemesi yüklü tır, aşırı ısınan balatadan dolayı lastikleri alev aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, tırı yolun kenarına çekerek kupayı römorktan ayırdı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Soğutma işleminin ardından polis, çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de inşaat malzemesi yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kırıkkale'de inşaat malzemesi yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kırıkkale'de inşaat malzemesi yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kırıkkale'de inşaat malzemesi yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Haber: Kırıkkale'de inşaat malzemesi yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler
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