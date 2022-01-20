Kırıkkale'de inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Kırıkkale'de inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
AA / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde inşaat malzemesi çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

BAHŞILI, KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde inşaat malzemesi çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğanay Mahallesi'nde S.G'ye ait arsadaki çeşitli inşaat malzemelerinin çalınması üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelileri F.T, O.A. ve G.D'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan malzemeler de sahibine teslim edildi.

Kırıkkale'de inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

AA / Ahmet Yaman - Son Dakika Haberleri

Kırıkkale, Hisarcık, Bahşılı, İnşaat, Güncel, Haber

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