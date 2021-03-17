Kırıkkale'de inşaat halindeki apartmanda kalasların arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırıkkale'de inşaat halindeki apartmanda kalasların arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

17.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:23
Kırıkkale'de inşaat halindeki apartmanda kalasların arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir inşaatın çatı katında kalasların arasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir inşaatın çatı katında kalasların arasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erenler Mahallesi'nde inşaat halindeki 15 katlı apartmanda kedi sesi duyan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, kedinin çatı katındaki kalasların arasına sıkıştığını fark etti.

Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kurtardıkları kediyi, beslenmesi ve tedavisi için Yahşihan Belediyesi Hayvan Barınağına götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ziya Selçuk Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Caner Erkin Deniz Türüç Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de inşaat halindeki apartmanda kalasların arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 16:25:37. #1.14#
title