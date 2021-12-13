Kırıkkale'de imalathaneye dönüştürülen ahırda 13 bin 220 makaron ele geçirildi - Haberler
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Kırıkkale'de imalathaneye dönüştürülen ahırda 13 bin 220 makaron ele geçirildi

Kırıkkale'de imalathaneye dönüştürülen ahırda 13 bin 220 makaron ele geçirildi
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde imalathaneye dönüştürülen ahırda, 13 bin 220 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde imalathaneye dönüştürülen ahırda, 13 bin 220 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik yaptığı saha ve analiz çalışmaları kapsamında U.O'ya (31) mandırada arama yaptı.

Aramada, 13 bin 220 makaron, kaçak tütün, 2 sigara sarma makinesi, ruhsatsız pompalı tüfek, 350 şeffaf poşet, kompresör, 3 mükerrer kullanılmak üzere kesilmiş bandrol ve 2 sigara sarma aparatı bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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