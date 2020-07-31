Kırıkkale'de 'İl Salgın Denetim Merkezi' kuruldu
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Kırıkkale'de 'İl Salgın Denetim Merkezi' kuruldu

KIRIKKALE'de, vaka sayılarının artması üzerine koronavirüs salgını ile daha etkin mücadele edilebilmesi için valilik bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi kurulurken, kurallara uymayan işletmelere 4'üncü ihlalde 3 gün faaliyet durdurma cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Kırıkkale'de 'İl Salgın Denetim Merkezi' kuruldu
31.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:42

KIRIKKALE'de, vaka sayılarının artması üzerine koronavirüs salgını ile daha etkin mücadele edilebilmesi için valilik bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi kurulurken, kurallara uymayan işletmelere 4'üncü ihlalde 3 gün faaliyet durdurma cezası uygulanması kararlaştırıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplandı. Kurulda alınan kararlar, toplantının ardından yazılı açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, koronavirüs pandemisinin ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de devam ettiği belirtilerek, "Salgının ilimizde yayıldığı görülmekle birlikte, başarılı geçirilen sürecin riske girme ihtimali ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda ilimizde toplumun sağlığını korumak, vatandaşlarımızın daha güvenli ortamlarda günlük hayatlarına devam edebilmesini sağlamak adına ilimiz genelinde bugüne kadar uygulanan denetim ve yaptırımların daha etkin, kapsamlı ve sürekli hale getirilmesi gereği hasıl olmuştur" denildi.

FAALİYET DURDURMA CEZASIBu kapsamda Kırıkkale Valiliği bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi kurulması, denetim merkezi içerisine Çağrı Merkezi ve Görüntülü İhbar Hattı kurulması, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından belirlenecek personellerle Uyarıcı ve Uzman Denetim Ekiplerinin kurulması ve özendirici caydırıcı uygulamalarla denetimlerin daha kapsamlı hale getirilmesine karar verildiği belirtildi. Açıklamada; alınan diğer kararlar şöyle açıklandı:

"Denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu  taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer  bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanı teşkil edilecek. Bu uygulamalar, İl Pandemi Kurulu tavsiyeleri ve Kırıkkale Valiliği'nce yayımlanacak olan 'Kırıkkale Koronavirüs İl Denetim Uygulamaları Yönergesi' doğrultusunda teşkil edilerek çalışılacak. Sağlık Bakanlığınca yayımlanan güncel 'Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' ve ilgili İl Hıfzıssıhha kararlarına aykırı hareket eden işletmelere yapılan denetimlerde 1'inci ihlalde uyarı, 2'nci ihlalde 900 TL idari para cezası, 3'üncü ihlalde 1 gün, 4'üncü ihlalde ise 3 gün işyeri-işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verilecek. Toplu taşıma ve ticari araçlara maskesiz yolcu alan araç sürücülerine 1'inci ihlalde uyarı, 2'nci ihlalde 900 TL idari para cezası, 3'üncü ihlalde 1 gün, 4'üncü ihlalde ise 3 gün faaliyeti durdurma cezası verilecek. Nikah ve düğünlerde ikramların kısıtlanması ve vatandaşların daha uzun süre maske takması sağlanacak. Düğünlerin en geç bitiş saati 22.30 olarak güncellenecek. Kurallara uymayan düğün salonu işletmecilerine 1'inci ihlalde uyarı, 2'nci ihlalde 900 TL idari para cezası, 3'üncü ihlalde 1 gün, 4'üncü ihlalde ise 3 gün süreyle faaliyeti durdurma cezası verilecek. Köy ve sokak düğünleri için tedbirlere uymayanlara 900 TL idari para cezası, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin düğün sahipleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem yapılacak."


Kaynak: DHA

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