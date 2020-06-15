Kırıkkale'de İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı
Kırıkkale'de İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.
15.06.2020 17:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:44
Kırıkkale'de İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.
Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları hakkında bilgi vererek, kentin son durumu hakkında kurula sunum gerçekleştirdi.
Vali Sezer'in konuşmasının ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerini sunduğu toplantıda, alınması planlanan tedbirler de görüşüldü.
Kaynak: AA