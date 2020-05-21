Kırıkkale'de iki yavru kedinin öldürüldüğü iddiası
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Kırıkkale'de iki yavru kedinin öldürüldüğü iddiası

Kırıkkale Valiliğince, kentte iki kedinin öldürüldüğü iddiaları üzerine, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı bildirdi.

Kırıkkale'de iki yavru kedinin öldürüldüğü iddiası
21.05.2020 21:43 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:43

Kırıkkale Valiliğince, kentte iki kedinin öldürüldüğü iddiaları üzerine, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Kırıkkale'de biberonla besledikleri kedileri için ilaç almaya giden öğrenciler döndüklerinde korkunç manzarayla karşılaştı" başlıklı haberler yer aldığı belirtildi.

Habere konu iki kedi yavrusunun öldürülmesi olayının Sanayi Mahallesi 1139. Sokak'ta yaklaşık 10 gün önce meydana geldiğinin öğrenildiği aktarılan açıklamada, olayı gerçekleştiren şüphelilerin tespitine yönelik araştırmalara başlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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