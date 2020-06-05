Kırıkkale'de iki trafik kazasında 11 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de iki trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki trafik kazasında 11 kişi yaralandı
05.06.2020 20:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:06

Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Oktay Yalçın (60) idaresindeki 06 BLJ 587 plakalı minibüs, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin ilçesi Yeniyapan köyü kavşağında önce refüje ardından da bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Güler (60), Bahar (29) ve Kübra Yalçın (19) ile Ekin Ayşe (3) ve Eylül Silsüpür (8) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Volkan Çiftçi'nin (41) kullandığı 34 JE 0159 plakalı otomobil de Çevre Altı Caddesi'nin Kırıkkale-Samsun kara yolu bağlantı noktasında bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Fatma Gürbüz (30), Kerem Sekmen (10), Tülay Çiftçi (40) ve Serhat Karslı (34) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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