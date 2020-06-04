Kırıkkale'de iki trafik kazasında 11 kişi yaralandı Kırıkkale'nin Delice ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

İsa Yılmaz idaresindeki 34 CFF 993 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolu Büyükyağlı köyü yakınlarında, trafik işaret tabelasına çarparak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Zeynep, Ayşenur, Muhammed Emin, Fatma Zehra ve Asiye Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Aynı bölgedeki başka bir kazada ise Dursun Açış'ın kullandığı 43 U 0420 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Fidan, Zeynep ve Elif Açış ile Doğan Düzgün yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA