Kırıkkale'de iki sağlık çalışanına darp olayı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırıkkale'de iki sağlık çalışanına darp olayı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği, iki hekimin hasta yakını tarafından darp edilmesiyle ilgili, "Anne ve bebek sağlığının kutsallığına inanarak cansiperane çalışan hekimlerimizin bu şekilde anlamsız bir saldırıya uğramaları çok üzücüdür" açıklamasını yaptı.

Kırıkkale'de iki sağlık çalışanına darp olayı
23.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:54

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği, iki hekimin hasta yakını tarafından darp edilmesiyle ilgili, "Anne ve bebek sağlığının kutsallığına inanarak cansiperane çalışan hekimlerimizin bu şekilde anlamsız bir saldırıya uğramaları çok üzücüdür" açıklamasını yaptı.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışan Ebubekir Yılmaz ile Simge Katrancı, hamile bir kadının kocası tarafından dövülerek darp edildi. Bunun üzerine iki görevli, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayın yaşandığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği de durumu kınayarak bir yazılı açıklama yaptı.

"Bu tip olaylarda doktorun önlemeye çalışmak dışında bir etkisi olamaz"

Dün yaşanan olayın derin üzüntüsü içerisinde olunduğunun belirtildiği açıklamada, "Eşi ikinci düşüğünü yapan bir şahıs, ameliyattan çıkan, hastasını iyileştirmeye çalışan doktorlarımıza saldırmıştır. 16 haftalık hamile olan ilgili hasta, düşük tehdidi tanısı ile 22 Mayıs Cuma günü erken saatlerde hastanemize yatırılmıştır. Düşüğü önlemek için gerekli tedavileri planlanmıştır. Ancak bu tip düşükler, genellikle anormallikler nedeni ile erken haftalarda gerçekleşir ve bu tip olaylarda doktorun önlemeye çalışmak dışında bir etkisi olamaz" denildi.

"Hekimlerimizin saldırıya uğramaları çok üzücü"

Korona virüs ile mücadelede sağlık çalışanlarının tüm risklere rağmen çalışmalarına devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Covid-19 ile mücadele ettiğimiz şu günlerde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı doktorları, yüksek riske rağmen çalışmalarını sürdürmektedir. Çünkü doğum, anne ve bebek sağlığının korunması açısından bekletilemez bir olaydır. Az sayıda öğretim üyesi ve araştırma görevlisi ile Kırıkkalemize hizmet etmekte iken, anne ve bebek sağlığının kutsallığına inanarak cansiperane çalışan hekimlerimizin bu şekilde anlamsız bir saldırıya uğramaları çok üzücüdür. Bu saldırı sebebiyle, bu araştırma görevlilerimiz, en iyi ihtimalle 1 ay çalışamayacaklardır. Bu saldırıyı yapan kişi, sadece kendi hastasının hizmetini aksatmakla kalmamış, tüm ilimizdeki hasta bakımını da sekteye uğratmıştır. Toplum sağlığını da etkileyen bu davranışı sebebiyle, olayı gerçekleştiren şahıs, en ağır şekilde cezalandırılmadıkça hiçbir doktor rahat çalışamayacaktır" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Eren Yıldırım Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Hazal Kaya Hande Ataizi Demet Akalın
Spor Can Bartu Fatih Terim Lionel Messi Michael Jordan Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Bayram Futbol Ak Parti
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de iki sağlık çalışanına darp olayı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 18:57:38. #1.14#
title