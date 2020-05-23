Kırıkkale'de iki sağlık çalışanına darp olayı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği, iki hekimin hasta yakını tarafından darp edilmesiyle ilgili, "Anne ve bebek sağlığının kutsallığına inanarak cansiperane çalışan hekimlerimizin bu şekilde anlamsız bir saldırıya uğramaları çok üzücüdür" açıklamasını yaptı.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği, iki hekimin hasta yakını tarafından darp edilmesiyle ilgili, "Anne ve bebek sağlığının kutsallığına inanarak cansiperane çalışan hekimlerimizin bu şekilde anlamsız bir saldırıya uğramaları çok üzücüdür" açıklamasını yaptı.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışan Ebubekir Yılmaz ile Simge Katrancı, hamile bir kadının kocası tarafından dövülerek darp edildi. Bunun üzerine iki görevli, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayın yaşandığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği de durumu kınayarak bir yazılı açıklama yaptı.

"Bu tip olaylarda doktorun önlemeye çalışmak dışında bir etkisi olamaz"

Dün yaşanan olayın derin üzüntüsü içerisinde olunduğunun belirtildiği açıklamada, "Eşi ikinci düşüğünü yapan bir şahıs, ameliyattan çıkan, hastasını iyileştirmeye çalışan doktorlarımıza saldırmıştır. 16 haftalık hamile olan ilgili hasta, düşük tehdidi tanısı ile 22 Mayıs Cuma günü erken saatlerde hastanemize yatırılmıştır. Düşüğü önlemek için gerekli tedavileri planlanmıştır. Ancak bu tip düşükler, genellikle anormallikler nedeni ile erken haftalarda gerçekleşir ve bu tip olaylarda doktorun önlemeye çalışmak dışında bir etkisi olamaz" denildi.

"Hekimlerimizin saldırıya uğramaları çok üzücü"

Korona virüs ile mücadelede sağlık çalışanlarının tüm risklere rağmen çalışmalarına devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Covid-19 ile mücadele ettiğimiz şu günlerde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı doktorları, yüksek riske rağmen çalışmalarını sürdürmektedir. Çünkü doğum, anne ve bebek sağlığının korunması açısından bekletilemez bir olaydır. Az sayıda öğretim üyesi ve araştırma görevlisi ile Kırıkkalemize hizmet etmekte iken, anne ve bebek sağlığının kutsallığına inanarak cansiperane çalışan hekimlerimizin bu şekilde anlamsız bir saldırıya uğramaları çok üzücüdür. Bu saldırı sebebiyle, bu araştırma görevlilerimiz, en iyi ihtimalle 1 ay çalışamayacaklardır. Bu saldırıyı yapan kişi, sadece kendi hastasının hizmetini aksatmakla kalmamış, tüm ilimizdeki hasta bakımını da sekteye uğratmıştır. Toplum sağlığını da etkileyen bu davranışı sebebiyle, olayı gerçekleştiren şahıs, en ağır şekilde cezalandırılmadıkça hiçbir doktor rahat çalışamayacaktır" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA