Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk, 7 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 71 AAE 122 plakalı otomobil ile 06 BIT 187 plakalı otomobil, Millet Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Ali (38) ve Yasin Tolun (29), Elif Hatıper (21), Mehmet (46) ve Hatice Aslan (41), Efe (13) ve Cemile Yılmaz (39) yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılardan bazıları, ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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