Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk, 7 kişi yaralandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk, 7 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 71 AAE 122 plakalı otomobil ile 06 BIT 187 plakalı otomobil, Millet Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Ali (38) ve Yasin Tolun (29), Elif Hatıper (21), Mehmet (46) ve Hatice Aslan (41), Efe (13) ve Cemile Yılmaz (39) yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılardan bazıları, ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde bulundu

Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde bulundu

 Sokakta tüfekle öldürüldü

Sokakta tüfekle öldürüldü

 Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title