Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı - Haberler
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Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafa çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.

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KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafa çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 06 BIT 186 plakalı Ford marka otomobil ile A.T'nin kullandığı 71 AAE 121 plakalı Hyundai marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobil de hurdaya döndü. Sürücülerden Ali T. ile Mehmet A. yolculardan Elif H. (21), Yasin T. (29), Hatice A. (41), Efe Y. ve Cemile Y. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarılarak sedye ile ambulansa taşındı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra da ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 yaralıdan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine araç trafiğine kapatılan Millet Bulvarı, otomobillerin çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

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