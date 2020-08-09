Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
09.08.2020 10:49 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:02
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Adnan Çıplak idaresindeki 45 UR 437 plakalı otomobil ile Ayhan Gül'ün kullandığı 71 DF 940 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 25. kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Gül'ün kullandığı otomobil şarampole düştü.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA