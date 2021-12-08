KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Bekir T. idaresindeki 19 ACG 371 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Mehmet D'nin kullandığı 06 BAV 335 plakalı Renault marka otomobil ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralana 4 kişi, Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekleri ise yanma riskine karşı iki otomobilde tedbir aldı. Kazaya karışan araçlar, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.