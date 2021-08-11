Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ö. yönetimindeki 06 FU 1592 plakalı otomobil ile R.A yönetimindeki 71 AV 938 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu karayolu Doktorlar Sitesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücü E.Ö. ile bu araçtaki S.Ö, M.Ö. ve H.Ö. yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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