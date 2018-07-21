Kırıkkale'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlhan Tombak idaresindeki 71 AAE 017 plakalı otomobil, Samsun Bulvarı'ndaki sanayi kavşağında Nurettin Boztepe'nin kullandığı 71 BB 296 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Tombak, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı sürücü Tombak ile 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.