Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

25.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:00
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cafer Halid Kabakoz idaresindeki 58 HE 400 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında İsmail Yöndemli'nin kullandığı 06 DE 8784 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile Kabakoz'un aracında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anını bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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