Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı KIRIKKALE'de, kavşaktan hatalı dönüş yapan otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'de, kavşaktan hatalı dönüş yapan otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında kent merkezindeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Osmangazi Mahallesi yönüne giden Fatma Y. yönetimindeki 06 BNT 060 plakalı otomobil, iddiaya göre; en sağ şeritten yolun solunda kalan sokağa dönüş yaptığı sırada, sol şeritten gelen Mustafa T.'nin kullandığı 66 SA 088 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mustafa T.'nin kullandığı otomobil savrularak refüje çıktı. Kazada, sürücülerden Mustafa T. ile yolcular Figen Y. ve Hakan E. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA