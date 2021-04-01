KIRIKKALE-Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı 2 yaralı
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KIRIKKALE-Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıKIRIKKALE'de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KIRIKKALE'de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolunda meydana geldi. Ali Bozdaş (55) yönetimindeki 71 BJ 406 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti. Otomobil, karşıdan gelen Zakir Karaca (43) idaresindeki 71 AAE 595 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hurdaya dönerek parçaları etrafa savrulan iki aracın sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Karaca'nın Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası oluşan toz bulutu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasına yansıdı.

KIRIKKALE-Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı 2 yaralı
KIRIKKALE-Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı 2 yaralı
KIRIKKALE-Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı 2 yaralı
KIRIKKALE-Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı 2 yaralı
KIRIKKALE-Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı 2 yaralı
KIRIKKALE-Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı 2 yaralı
KIRIKKALE-Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı 2 yaralı
KIRIKKALE-Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı 2 yaralı
KIRIKKALE-Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı 2 yaralı
KIRIKKALE-Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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