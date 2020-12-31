Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

31.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:14
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şahin Deveci idaresindeki 68 DH 525 plakalı otomobil ile Yusuf Tecer'in kullandığı 58 DT 067 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 5. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Güllü (52) ve Fehime Deveci (35), 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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