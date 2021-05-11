Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Orhan Işık idaresindeki 06 BA 8245 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu 23. kilometresinde aynı yönde seyreden Mustafa Günal'ın kullandığı 06 NT 255 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Günal'ın kullandığı araç şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Günal, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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