Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Orhan Işık idaresindeki 06 BA 8245 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu 23. kilometresinde aynı yönde seyreden Mustafa Günal'ın kullandığı 06 NT 255 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Günal'ın kullandığı araç şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Günal, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen