Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel
Bahşılı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı.
Bahşılı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı.
İ.D. idaresindeki 71 AG 251 plakalı otomobil ile O.Ö'nün kullandığı 06 MLN 21 plakalı otomobil, Doğanay Mahallesi TOKİ Blokları yakınında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma devrilen otomobilin sürücüsü O.Ö, araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman