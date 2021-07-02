Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Bekir Yaktu idaresindeki 71 AK 648 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 35. kilometresinde Resul Akbalık'ın kullandığı 06 BFC 678 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada Urufiye Yaktu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücüler ile araçtaki Hatice Akbalık ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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