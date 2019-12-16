Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

16.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:22
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

'nin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Feraye Bal (40) idaresindeki 06 FAA 08 plakalı otomobil ile Harun Varol (26) yönetimindeki 06 YMK 25 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Doktorlar Sitesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücü Bal, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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