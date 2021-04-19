Kırıkkale'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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Kırıkkale'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Doğanay Mahallesi'nde Dursun ve Şerife Uzun çiftine ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı.

Alevleri fark eden komşuları, önce Uzun çiftinin evden çıkmasını sağladı, daha sonra itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Çatı katında bulunun eski araç lastiklerinin yanması sonucu alevler kısa sürede büyüdü.

Kırıkkale ve Bahşılı belediyeleri itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangında, evin ikinci katı ve çatısı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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