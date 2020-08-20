Kırıkkale'de iki ayrı hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı Kırıkkale'de iki ayrı evden tabanca, mermi, para ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Kırıkkale'de iki ayrı evden tabanca, mermi, para ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yaşanan hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bir evden tabanca ve 8 kutu mermi ile başka bir ikametten 35 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı tespit edilen U.Y. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Kaynak: AA