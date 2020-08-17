Kırıkkale'de ikametten hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı Kırıkkale'de ikametlerden para, telefon ve çeyrek altın çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de ikametlerden para, telefon ve çeyrek altın çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yaşanan hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada, Çalılıöz Mahallesi'nde iki katlı ikametten 4 bin lira para, tuşlu telefon ve 5 çeyrek altın çalınması olayının şüphelisinin E.D, Güzeltepe Mahallesi'nde ikametten 4 bin 300 lira çalınması olayının şüphelilerinin ise B.Ş, N.O. ve Y.Z. olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerden E.D, B.Ş. ve N.O. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: AA