Kırıkkale'de ihtiyaç sahiplerine bayram yardımı

09.08.2019 16:50

Kırıkkale Valiliği Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nca ihtiyaç sahibi vatandaşlara 226 bin 700 lira yardımda bulunulduğu bildirildi.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2019 yılı Kurban Bayramı için vatandaşların gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu'nun Kırıkkale Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına 214 bin 480 lira ilave periyodik pay aktardığı belirtildi.

Açıklamada, bu tutara vakıf öz kaynaklardan 12 bin 220 lira ilave yapılarak aktarılan kaynak ve mevcut vakıf öz kaynakları ile Kurban Bayramı yardımı olarak bin 382 vatandaşa 226 bin 700 lira para yardımı yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA