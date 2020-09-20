Kırıkkale'de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırıkkale'de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılıyor

Kırıkkale'de "Eğitime Engel Yok Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılıyor.

Kırıkkale'de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılıyor
20.09.2020 18:01 | Son Güncelleme: 20.09.2020 18:04

Kırıkkale'de "Eğitime Engel Yok Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılıyor.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, proje kapsamında 9. sınıf öğrencisi Afra Yağmur Yamanel ile 6. sınıf öğrencisi Eren Can Tokul'u evinde ziyaret ederek tablet ve yardımcı kitap hediye etti.

Sezer, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde bazı sınıflarda yüz yüze, bazı sınıflarda da uzaktan eğitim yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Fakat yeni bir süreç olduğu için eğitimle ilgili olarak herhangi bir aksaklık olmasın, çocuklarımız bu sürece kolay adapte olsunlar diye Kırıkkale Valiliği olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçelerde kaymakamlıklarımızla beraber uzaktan da olsa 'Eğitime Engel Yok' diye proje başlattık. Buradaki muradımız, hangi öğrencimiz olursa olsun herhangi bir sıkıntısında bizim koordinasyon merkezine ulaşmalarını, karşılaşmış oldukları sıkıntıları hemen bildirmelerini istiyoruz."

Sezer, proje kapsamında salgınla ilgili kurallara uyularak öğrencilerin evlerinin ziyaret edileceğini ve yaşadıkları sorunları birebir görme imkanı bulacaklarını söyledi.

Süreci en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini vurgulayan Sezer, "Bu dönemde en kaliteli eğitimi vermeye çalışacağız. Koordinasyon merkezinde öğretmenlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz hepsi el ele olacaklar. Gönüller bir olsun. Devletimiz büyüktür. İnşallah yaşadığımız bütün sıkıntıları hep birlikte geride bırakacağız." dedi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Muhammet Fatih Gökmen
Muhammet Fatih Gökmen
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Hazal Kaya Deniz Akkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Erol Bulut Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Milli Atama Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılıyor - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 18:05:09. #1.14#
title