Kırıkkale'de hurda malzeme çalma hazırlığında olduğu öne sürülen 9 kişi yakalandı
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Kırıkkale'de hurda malzeme çalma hazırlığında olduğu öne sürülen 9 kişi yakalandı

09.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:47
Kırıkkale'de hurda malzeme çalma hazırlığında olduğu öne sürülen 9 kişi yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde hurda hırsızlığı hazırlığında olduğu iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde hurda hırsızlığı hazırlığında olduğu iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüksek hızlı tren hattı Hisarköy şantiye bölgesinde önleyici kolluk devriyesi icra ettikleri sırada bölgede şüpheli 3 aracı fark etti.

Başka ilden geldikleri tespit edilen 3 araçtaki 9 kişiyi yakalayan ekipler, şüphelilerin bölgeden hurda malzeme çalma hazırlığında olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri, bazılarının çeşitli suçlardan da kaydı bulunan 9 zanlıya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 436'şar liradan toplam 30 bin 924 lira ceza yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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