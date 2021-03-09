Kırıkkale'de hurda malzeme çalma hazırlığında olduğu öne sürülen 9 kişi yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde hurda hırsızlığı hazırlığında olduğu iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde hurda hırsızlığı hazırlığında olduğu iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüksek hızlı tren hattı Hisarköy şantiye bölgesinde önleyici kolluk devriyesi icra ettikleri sırada bölgede şüpheli 3 aracı fark etti.

Başka ilden geldikleri tespit edilen 3 araçtaki 9 kişiyi yakalayan ekipler, şüphelilerin bölgeden hurda malzeme çalma hazırlığında olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri, bazılarının çeşitli suçlardan da kaydı bulunan 9 zanlıya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 436'şar liradan toplam 30 bin 924 lira ceza yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen